Delta-variant lukker to børnehaver i Kolding: 124 børn og ansatte sendt hjem

Åbner muligvis igen i næste uge

Michael Petterson understreger også, han er klar over, at det virker voldsomt at lukke to daginstitutioner, når de ikke selv har konstateret smittede.



- Jeg kan godt forstå det, hvis nogen synes, det er voldsomt, at vi vælger at lukke to daginstitutioner ned, men det er også vigtigt, at vi skaber tryghed hurtigt og for byen og kommunen, så det ikke spreder sig yderligere, siger han.

Direktøren fortæller, at det først var ved 22-tiden mandag, at de fik fat i de sidste forældre for at informere dem om situationen.