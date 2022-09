Den dyre el får også snart vandpriserne til at stige

Sekretariatet fastsætter det prisloft, som det enkelte vandværk/forsyningsselskab opererer under.

- Energipriserne er et problem, for vandværkerne bruger rigtig meget strøm til at pumpe vandet rundt. Vi kommer til at tale med sektorens regulator om, hvordan vi kan håndtere det her, for både elpriserne og inflationen er et problem, siger Carl-Emil Larsen.

Og det er ikke kun drikkevandet, der er blevet dyrere at producere.

Det er også blevet dyrere at rense spildevandet.