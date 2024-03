Der er mangel på kvindelige statuer – det vil Kolding-kvinder nu lave om på

Danmarks mest kendte statue Den lille havfrue er en kvinde, men ellers er der langt mellem de kvindelige statuer i Danmark – og i for eksempel Kolding er der ikke en eneste.

Derfor har det koldingensiske kvindenetværk "Art Pico" sat fokus på byens store kvinder gennem en lydvandring i Kolding Midtby, hvor man lytter til fortællinger på sin telefon.

- Her er et kæmpe ligestillingsproblem, som vi mener, at man bør gøre noget ved. Man kunne også være kritisk og sige, at det burde være staten eller kommunen, der i højere grad skulle løfte opgaven, men vi bliver nødt til at gøre noget, for ellers sker der ikke noget, siger medlem af "Art Pico" Dorthe Christiane Zinck Iversen.