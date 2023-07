Der er plads til flere studerende på UC Syd

Værre sidste år

Selv om 1.362 nye studerende kan lyde af mange, er det færre end sidste år, hvor UC SYD den 28. juli kunne byde velkommen til 1.427 studerende. Det svarer til et fald på fem procent.

- Vi er kede af, at vi igen oplever et fald i antallet af kommende studerende, for på sigt vil det ramme vores alles velfærdssamfund, udtaler Alexander von Oettingen og fortsætter:

- Omvendt er vi også glade for, at faldet ikke er så stort som sidste år, hvor vi havde en nedgang på 17,7 procent, forklarer rektoren.