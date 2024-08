Der venter rytterne 156 kilometer på hjul i Syd- og Sønderjylland

Fredag begynder retssagen mod tre mænd på henholdsvis 20, 26 og 30 år. De er tiltalt for sammen at have forsøgt at dræbe en dengang 21-årig mand.

- Det er en grov sag. Der er tale om et skudattentat på åben gade. Det er groft i sig selv, og det er også farligt for andre, siger anklager Pernille Heiss fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

En af de nu tiltalte i sagen - den 26-årige - blev anholdt under et døgn efter drabsforsøget, mens den 30-årige blev anholdt den 23. februar 2023 i udlandet.

- Men jeg kommer til at nævne dem i forbindelse med sagen, fortæller Pernille Heiss uden dog på nuværende tidspunkt at ville komme det nærmere, hvad en eventuel sammenhæng skulle være.

Skuddene faldt omkring klokken 20.25 ud for Store Rådhusgade 14A. Samme aften blev politiet kaldt ud til to brande i Sønderborg, som man mente kunne have forbindelse til skudepisoden. Brandene er ikke en del af anklageskriftet.

- Det er vores opfattelse, at sagen har relation til en konflikt i det kriminelle miljø i Sønderborg. Det er samtidig vores opfattelse, at offeret ikke er en del af det miljø, lyder det fra Pernille Heiss, der ikke vil komme med nærmere information om, hvad det er for et kriminelt miljø, der er tale om.

Politiet meldte hurtigt ud efter skudepisoden, at der var tale om et internt opgør.

Der er afsat i alt 20 dage til sagen, og der er indkaldt 46vidner. Den omfattende efterforskning, udlevering af to mistænkte fra udlandet og det, at sagen bliver ført som en nævningesag, er ifølge Pernille Heiss årsagen til, at det har taget næsten to år at få den for retten.

At sagen er en nævningesag betyder, at tre juridiske dommere og seks nævninge skal tage stilling til skyldspørgsmålet og eventuel dom. Det betyder også, at anklagemyndigheden går efter mindst fire års fængsel til de tiltalte.

Sagen ventes afsluttet 29. oktober.