Designskolen Kolding indgår partnerskabsaftale på rekordbeløb

Rektor for Designskolen Kolding, Lene Tanggaard, glæder sig rigtig meget over aftalen.

- At lade vores studerende, faglærere og forskere arbejde dedikeret for at skabe legende produkter, processer og services til inspiration og nytte for børn og voksne i hele verden vil give en stor værdi, siger rektoren i en pressemeddelse.

Den nye aftale ligger i forlængelse af en partnerskabsaftale, der blev indgået mellem LEGO Foundation og Designskolen Kolding i 2017.

LEGO leger med

Også CEO i LEGO Foundation, Anne-Birgitte Albrectsen, er stolt over at have forlænget partnerskabsaftalen.

- I LEGO Foundation ser vi denne indsats som et vigtigt bidrag til udviklingen af en fremtid, hvor børn får mulighed for lære gennem leg. Der er behov for initiativer, der spreder budskabet om værdien af læring gennem leg på nye, eksemplariske og eksperimenterende måder”, siger Anne-Birgitte Albrectsen i en pressemeddelse.