Designskolen Kolding inviterer kunstig intelligens indenfor

Christoffer Aagaard Melson, der er valgt ind i folketinget i Sydjyllands Storkreds for Venstre, tror på, at kunstig intelligens kommer til at forandre vores samfund markant.

- Bliver det gjort rigtigt, så kan kunstig intelligens øge vores produktivitet og sikre, at der er en masse rutineopgaver, som vi ikke behøver at lave. Så kan vi bruge tiden på at skabe endnu mere værdi i stedet, siger han.

Selvom den nye teknologi forventes at kunne overtage en del arbejdspladser, så er Christoffer Aagaard Melson ikke bekymret.

- Vi har jo set rigtig mange teknologiske spring de sidste par hundrede år, uden at det har ført til massearbejdsløshed eller andet. Der er der jo nogen, der vil komme i klemme, og derfor er det jo vigtigt, at vi også er på forkant i forhold til at diskutere, hvad kunstig intelligens får af betydning for vores samfund, siger han.