Det officielle mtb-spor blev bygget om af uautoriserede: Jeg blev så sur

Da Lars Juul Mikkelsen var ude at køre mountainbike i Marielundskoven i Kolding i blev han godt sur. Han er sporbygger og er med til at bygge de spor, som mountainbikerytterne frit kan køre på. De cirka fem kilometer i Marieskoven er anlagt med tilladelse fra Kolding Kommune, men på en af nedkørslerne havde uautoriserede ryttere bygget sine egne forhindringer – og det må man ikke.

- Så bliver jeg sur, for det er ikke det, vi har lov til, og vi kan risikere, vi mister vores spor i Marielundskoven, og det ville være rigtig træls, siger Lars Juul Mikkelsen.

Derfor måtte han stå af cyklen og blokere den nye og uofficielle vej.

Med jævne mellemrum oplever sporbyggerne, at folk bygger deres egne små forhindringer, og det er et problem, fordi det er aftalt med kommunen, præcist hvor sporet skal ligge. Lars Juul Mikkelsen har den seneste tid blokeret tre mindre omveje.

- Vi har en begrænset mængde skov i Danmark, som vi skal passe rigtig godt på, og derfor har vi meget klare retningslinjer for, hvor vi må bygge. Vi må ikke køre i skovbunden, og vi skal passe på de fredede planter og dyr, så udfordringen ved det her er, at man slider skovbunden de forkerte steder, siger han.

Lars Juul Mikkelsen lagde en video på Facebook, da han i weekenden blokerede det uofficielle spor med grene, og derefter fik han kontakt til den person, der havde lavet sit eget spor, som nu er orienteret om reglerne. Derfor tror Lars Juul Mikkelsen nu også, man er kommet en del af problemet til livs.

