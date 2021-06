Dette sogn har landets højeste incidenstal

Hjerpsted sogn i Tønder Kommune har landets højeste incidenstal på 2.273. Altså næsten fire gange så højt som værdien på 600 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage, der er et af tre krav for nedlukning.



Også positivprocenten ligger langt over de tre procent de seneste syv dage, som er endnu et krav. Den seneste uge er positivprocenten 10,5 i sognet med 88 indbyggere. Kun det faktum, at antallet af nye smittede er helt nede på to smittede personer de seneste syv dage, forhindrer indtil videre en nedlukning af sognet. Kommer tallet over 20 smittede personer de seneste syv dage, går det galt og ender med en lukning.

Fem andre sogne i landsdelen opfylder to af tre krav om nedlukning. Blandt andet nabosognet Skønder Skast. De øvrige fire er Bække (Vejen), Lindeballe, Givskud og Kollerup sogne (Alle Vejle) Hornum sogn i Hedensted opfylder siden i går nu kun ét af tre krav og har dermed meldt sig ud af gruppen af lukningstruede sogne.

For tiden er fire danske sogne nedlukket, dog ingen i Syd- og Sønderjylland.