DF har fundet sin spidskandidat i Kolding

Den nuværende 2. viceborgmester og gruppeformand for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, blev uden modkandidat valgt som spidskandidat til kommunalvalget tirsdag den 18. november 2025.

Ved valget i 2021 fik Søren Rasmussen 2.146 personlige stemmer, hvilket gjorde ham til kandidaten med femte flest. Samtidig blev Dansk Folkeparti det femte største parti i kommunen. Det var dog med et tab på 1.857 stemmer i forhold til valget i 2017.

I øjeblikket er Dansk Folkeparti repræsenteret med to byrådsmedlemmer i Kolding Kommune. Partiet oplyser, at tidspunktet for et opstillingsmøde for de resterende pladser på listen endnu ikke afgjort i forhold til næste valg.