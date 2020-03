DF-politiker i retten efter tumult med fotograf

Den tidligere europaparlamentariker Jørn Dohrmann afviser at have gjort noget ulovligt, da han kom i karambolage med en tv-fotograf.

Det er en næsten tre år gammel hændelse, der ligger til grund for sagen, som mandag behandles ved Retten i Kolding.

Tv-fotografen var sendt ud for at optage nogle dækbilleder af DF-politikerens ejendom. Billederne skulle bruges til en DR-dokumentar om mulig snyd med skattefrie tilskud, som medlemmer af Europa-Parlamentet får til kontorhold.

- Jeg synes, det var uforskammet. De skal ikke filme på privat grund og gøre min familie usikker, siger Jørn Dohrmann i retten om hændelsen, der fandt sted 26. april 2017

"Jagtet" af tv-hold

Jørn Dohrmann er tiltalt for ulovlig tvang ved at have vristet kameraet fra fotografen.

Han er også tiltalt for forsøg på tyveri ved at tage kameraet med tilbage til sin bolig og fjerne dets hukommelseskort.

Jørn Dohrmann erkender, at han var vred og tog kameraet fra fotografen. Han følte, at han var i sin gode ret til at afvise fotografen, der ifølge politikeren befandt sig på privat grund.

Den 51-årige ekspolitiker siger i retten, at han følte sig forfulgt af et tv-hold, der var i gang med at lave dokumentaren. Han forklarer, at tv-holdet "jagtede" ham i Bruxelles og brugte skjulte mikrofoner mod ham.

Sammenstødet mellem politiker og fotograf

Tv-fotografen anmeldte efter episoden Jørn Dohrmann til politiet.

- Han var rimelig direkte. Kameraet skulle bare væk, forklarer tv-fotografen i retten.

Han beskriver Jørn Dohrmann som aggressiv, og det udviklede sig ifølge tv-fotografen til en form for håndgemæng mellem dem. Da Dohrmann truede med at smadre kameraet, slap fotografen sit tag i det, forklarer han.

Men fotografen er ikke den eneste, der føler sig forurettet. For Jørn Dohrmann hævder, at han nær var blevet kørt over, da tv-fotografen forlod stedet.

Men det afviser fotografen. Politiet er heller ikke gået videre med Dohrmanns anklager mod fotografen for hverken uberettiget fotografering eller for at forvolde fare.

Tiltalt efter immunitet blev ophævet

Sagen har været længe undervejs i retssystemet. Det skyldes blandt andet, at Jørn Dohrmann som politiker har været beskyttet mod retsforfølgelse.

Europa-Parlamentet besluttede at ophæve denne immunitet i marts sidste år, og herefter blev der rejst tiltale mod politikeren.

Hvis retten finder Jørn Dohrmann skyldig i anklagerne, risikerer han en bøde. Anklageren går efter en bøde i størrelsesordenen 20.000 kroner.

Dommeren afgør sagen mandag 9. marts.