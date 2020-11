DHF arbejder videre mod afvikling af EM: - Vi kan ikke vente længere

Tidspresset er nemlig ifølge DHF så stort, at man bliver nødt til at arbejde videre, hvis man skal kunne nå at slå dørene op til EM i kvindehåndbold i Kolding og Herning den 3. december.

- Vi har udviklet en omfattende corona-protokol, der udstikker nogle meget stramme retningslinjer for vores håndtering af mesterskabet, men vi mangler fortsat at få grønt lys fra regering og myndigheder. Nu kan vi ikke vente længere, og derfor må vi arbejde videre til det modsatte er bevist, lyder det fra formand i DHF, Per Bertelsen.



Dansk Håndbold Forbund har opbakning fra både Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Sport Event Denmark. Også Håndboldspillerforeningen og Divisionsforeningen Håndbold, der begge er repræsenteret i DHF's bestyrelse, bakker op om beslutningen om at arbejde videre trods manglende grønt lys fra regeringen og myndighederne.

Lørdag udtalte Per Bertelsen til TV 2 SPORT, at han mistænker politikerne for at trække tiden for at presse DHF til at træffe beslutningen, så Kulturministeriet selv slipper for at gøre det.