Direktør raser efter forslag om boliger på havnen: - Vi kæmper for at blive - igen

Dengang meldte byrådet ud, at virksomhederne havde op til 25 år til at flytte eller lukke. De havde altså frem til år 2043 til at reagere.

Men planen kan også ribbe op i gamle sår. I november 2018 vedtog et næsten enstemmigt byråd at lukke erhvervshavnen. I stedet skulle der bygges 1800 attraktive boliger med udsigt over havet.

Klar til modstand

Men gruppen bag den nye vision skriver i planen, at "der er plads til, at flere bor i byen og understøtter byens liv", og at Kolding "som en af de sidste danske fjordbyer" bør "knytte by og havn sammen". Og gruppens talsmand, Peder Kjølhede, er med på, at nogen vil kæmpe imod visionerne.

- I 2018 kom det hele til at handle om havnen, men forskellen er, at vi nu kommer med en plan for helheden. Kolding er en fantastisk by, men andre er løbet fra os, så vi skal tage strategiske beslutninger for fremtiden. Det vil altid gå ud over nogen. Sidst i 90erne tog kommunen trods modstand en strategisk beslutning om, at vi skulle have et campusområde, og i dag er alle glade for det, siger Peder Kjølhede.

Borgermøde om en uge

Planen vil også revolutionere Koldings midtby med tusindvis af flere boliger og broer, et bilfrit campus og broer, der forbinder de forskellige bydele. Desuden er der tænkt tanker om, hvordan man gør byen grønnere.