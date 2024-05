Disse tidspunkter skal du undgå i pinsetrafikken

Selve pinsedag ligger sådan midt i det hele.



- Søndag plejer at være ok, forlyder det fra vejdirektoratet.

Men mandag er den gal igen. Det er især trafikken fra Jylland mod København, der bliver tæt.

Både et mindre vejarbejde på E45 ved Bramdrupdam-afkørslen, og et vejarbejde på den nye Lillebæltsbro har givet lange køer allerede inden pinsen er begyndt. Arbejdet på den nye bro betyder, at trafikken kun kan passere i et eller to spor.

Til al overflod er der også et vejarbejde på den gamle Lillebæltsbro, så den lille aflastningsventil der sander også hurtigt til. Og begge arbejder varer maj måned ud og kommer altså også til at genere trafikken på mandag, 2. pinsedag.

Mere kø end forventet

- Vi er rigtigt kede af, at der her de første dag har udviklet sig kø ved den nye Lillebæltsbro. Det er også mere end vi havde regnet med, især i myldretiden. Vi har brugt den her type afspærring før, og det plejer ikke at være så meget, fortæller Iben Maag, projektleder, drift og vedligehold, Vejdirektoratet.

Nu vil vejdirektoratet forsøge at afhjælpe lidt af problemerne, skiltningen på motorvejen før den ny bro bliver forbedret, så bilisterne har længere tid til at sænke hastigheden, og så bliver arbejdet på den gamle bro sat i bero, indtil arbejdet på den nye er færdigt om en uges tid. Det sker omkring fredag middag.

- Skiltning og forvarsling bedres. Som første skridt hertil sættes en skiltevogn med advarselsblink i nødspor allerede i morgen, fredag, da det bør hjælpe med at skaffe fokus på den sammenfletning, trafikanterne nærmer sig, Iben Maag.

Den, som vi kalder den nye bro, er sådan set fra 1970. Derfor er der mere vedligeholdelse på vej.

- Vi håber meget at trafikken kan finde sig til rette med den lejlighedsvis mindre plads, for over de næste år vil der være flere forskellige mindre og større arbejder på Ny Lillebæltsbro, der nu har en alder, hvor den skal vedligeholdes på forskellige fronter.

På www.trafikinfo.dk kan man hele tiden følge med i, hvordan trafikken er, der hvor man skal hen.