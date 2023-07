Dobbelt målskytte glæder sig til flere lokalopgør

Hjemmeholdets angriber, Thomas Mikkelsen, scorede begge mål. Han ser frem til en sæson i 1. division, der byder på det højeste antal syd- og sønderjyske klubber rækken i 14 år.

I år kan man, foruden dagens modstandere, finde Sønderjyske og FC Fredericia i puljen. Ifølge angriberen gør det kampene mere intense.

- Det er jo fedt. Det betyder også meget for fansene, at der er sådan nogle lokalopgør, og det kan man godt mærke i kampe, at det er lidt mere intenst, siger angriber Thomas Mikkelsen.



Syd- og Sønderjylland var senest repræsenteret med fire hold i den næstbedste række i sæsonen 2009/2010. Dengang var Horsens, Fredericia, Vejle og Kolding at finde i 1. division.