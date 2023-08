Død pukkelhval er spottet i Lillebælt

- Man skal ikke røre hvalen, når dødsårsagen er ukendt. Den kan bære sygdomme, der kan smitte mennesker, siger hun.

Hvalen har været død i et stykke tid, hvor den derfor er henfalden, og en dødsårsag kan blive vanskelig at konkludere.

Samme hval som i Middelfart

Pukkelhvaler spottes af og til i Danmark.

I 2019 blev en død pukkelhval fundet i Nordjylland og så sent som for få uger siden, blev en levende hval spottet i Middelfart.

Det er for tidligt at konstatere, om det var den samme som den nu døde og strandede hval. Charlotte Bie Thøstesen mener dog, at der er god sandsynlighed for, at det er samme hval, mens campinglederen, Martin Pedersen, føler sig overbevist.