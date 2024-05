Dopinglager var smart placeret af bagmænd

I dag begynder en af Danmarkshistoriens største dopingsager. Fem mænd er tiltalt i sagen, der drejer sig om intet mindre end 20,5 tons doping, lægemidler og narkotika.

I sommeren sidste år ransagede dansk politi og tysk toldvæsen blandt andet et lager i Kolding, hvor der blev fundet enorme mængder af ulovlige midler.

Og Trekantsområdet viste sig at være et smart sted at placere et hemmeligt lager med millioner af dopingmidler, fortæller vicepolitiinspektør Sønke Iwersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Uden at afsløre for meget, så kan jeg godt sige, at der er mange virksomheder og meget lastbiltrafik i Kolding. Det gør det lettere at falde ind i mængden i Trekantsområdet, end hvis man gjorde det vestpå. Der ville det måske falde mere i øjnene med en lignende trafik, siger han.

Læs mere om sagen i artiklen her: