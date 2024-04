Drabsmand har talrige domme bag sig

Han er normalt begavet og har ingen hjernelidelser, men læger har vurderet, at han har har en svær personlighedsforstyrrelse, der blandt andet viser sig ved, at han er uempatisk, spændingssøgende, følelsesmæssig umoden, dyssocial, har en lav frustrationstærskel, har brug for kontrol, er let krænkbar og narcissistisk og lider af psykopati i svær grad.

På den baggrund har læger ved Aarhus Universitetshospital og Retslægerådet vurderet, at der er høj risiko for fremtidig kriminalitet.

Mandag klokken 11:30 samles retten igen efter en kort pause. Her er det forsvarerens tur til at procedere for, hvad han mener er en passende straf. Han fortæller, at han mener, hans klient skal idømmes en almindelig straf på 12 år.

- Der er rig mulighed for at lave kriminalitetsforebyggende tiltag i forbindelse med en almindelig straf. 12 år er en relativ lang fængselsstraf, lyder det fra forsvarer Jørn Brandenhoff Schmidt.

Han nævner også, at vi skal helt tilbage til 2013 sidste gang, Charlie Mørcke blev dømt for grov vold, og at der ved de seneste domme har været reststraffe fra narkosager, der har gjort dommene længere.

- En dom på et år og otte måneders fængsel kan lyde voldsom, men man skal lige holde sig for øje, at en del af dommen handlede om besiddelse af 5,5 kilo hash. Så var der også noget personfarlig kriminalitet, men de seneste afgørelser har været i forbindelse med kærester. Det er derfor en anden type sager, man har med at gøre, siger forsvareren.

Forvaring anses af mange for landets strengeste straf. I gennemsnit bliver 10-12 personer idømt forvaringsdomme i Danmark årligt. Straffen er på ubestemt tid, og det er op til en domstol at vurdere, hvornår man kan løslades.