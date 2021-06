Dræbte sin gravide kæreste med 95 knivstik: Nu skal han i fængsel i 14 år

En 31-årig kvinde havde 95 knivlæsioner i ansigtet og på kroppen, da hun en tidlig augustmorgen i fjor blev fundet død i sin lejlighed på Knud Hansens Vej i Kolding.

Kvinden var gravid i 22. uge, og på baggrund af de brutale sår var politiet hurtigt klar over, at der var tale om et drab.

Tog hjem til sin mor efter drabet

Tirsdag har Retten i Kolding idømt 32-årige Mark Klausholt Biswas 14 års fængsel. Han har tidligere været kærester med kvinden, og tirsdag valgte han at lægge kortene på bordet og tilstå drabet.

- Han har forklaret, at han var i lejligheden, og at de kom op at skændes, og så tog han en kniv i køkkenet, fortæller specialanklager Anna Holm som mødte i sagen på vegne af anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi.

Efter drabet forlod Biswas stedet, og tog hen til sin mor, der boede i nærheden. Han fortalte moren om, hvad der var sket, og det var moren, som anmeldte drabet til politiet.

En tilståelsessag

Sagen blev gennemført som en tilståelsessag. I sådanne sager er bevisførelsen langt mindre omfangsrig end ellers og begrænser sig typisk til den sigtedes egen forklaring og en smule dokumentation af lægelige og tekniske erklæringer.

Det er så op til dommeren at vurdere, om den sigtedes forklaring er en reel tilståelse.

Dette betyder også, at detaljerne i en tilståelsessag ikke bliver belyst i samme grad som i for eksempel en nævningesag, hvor bevisførelsen er mere omfattende.

Vil måske anke

En af de oplysninger, som kom frem under sagen, var, at drabsmanden var far til det ufødte barn. Det forklarede han ifølge Anna Holm, da han blev afhørt.

I dagene efter drabet kunne Ekstra Bladet i øvrigt fortæller, at både kvinden og drabsmanden var del af et frikirkemiljø i Kolding. Kvinden havde siden januar 2018 været tilknyttet bibelhøjskolen Acts Academy.

Den 32-årige mand overvejer nu, om han vil anke Retten i Koldings strafudmåling til Vestre Landsret.