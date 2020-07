Drikkevandet i Kolding skal ikke længere koges

Nu kan borgerne i den sydlige del af Kolding igen med sindsro tage et glas vand fra hanen uden at koge det først.

Det oplyser forsyningsselskabet Trefor, efter at de opfølgende prøver fra vandnettet ikke har vist tegn på colibakterier.

- Fredag og lørdag har vi brugt på at teste, teste og dobbeltteste vandet fra det berørte vandværk på adskillige adresser. Nu har vi de sidste testresultater inde, og alle resultater viser, at vandet nu har samme høje niveau, som det skal have, siger vandforsyningschef ved Trefor, Lars Skjerning i en pressemeddelelse.

Fredag blev der i en prøve fra vandværket på Mosevej i Kolding fundet forekomster af colibakterier over grænseværdierne, og derfor blev vandværket lukket.

Efterfølgende tog Trefor vandprøver fra forskellige dele af vandnettet. Det er disse prøver, der nu har vist sig at være negative, og derfor ophæver forsyningsselskabet anbefalingen om at koge drikkevandet.

Lørdag talte TV SYD med Lars Skjerning, der ikke kunne forklare, hvorfor de opfølgende prøver ikke også har vist tegn på colibakterier. Han pegede på, at testudstyret til den positive prøve måske ikke har været sterilt.

Nu skal Trefor i gang med at undersøge, hvorfor den første prøve var positiv.

- Over weekenden har vi haft fuld fokus på at teste og rense rørene, så vi hurtigst muligt har kunnet ophæve kogeanbefalingen, så borgerne igen kan drikke vandet fra hanen. Det er sket nu, og derfor skal vi nu undersøge til bunds, hvad der er årsagen til, at vi fik overskridelser af grænseværdierne i fredags, siger Lars Skjerning videre i Trefors pressemeddelelse.

Det er første gang i 17 år, Trefor har udstedt en kogeanbefaling. Den sidste anbefaling var i Vejle i 2003.