Drømmejobbet lå lige for fødderne, men der skulle en omvæltende beslutning til

Lene Matthiesen startede som 54-årig på uddannelsen til sygeplejerske og har nu fået job på Kolding Sygehus. Hun fortryder ikke skiftet sent i livet.

58-årige Lene Matthiesen fra Strib er et levende eksempel på, at det aldrig er for sent. I hendes tilfælde var det ikke for sent at lave et retningsskift i livet. Coronapandemien gav hende tid til at reflektere over, om det måske var på tide at prøve noget helt nyt og få et andet perspektiv på ikke kun arbejdslivet, men også livet generelt. Hun ville gerne arbejde med noget, hvor hun følte, at hun gjorde en mere direkte forskel for mennesker.

Det godt være, at man har ti år tilbage, men det bliver ti spændende år Lene Matthiesen, Strib

I 2021 startede hun på sygeplejerskeuddannelsen som 54-årig, og i august i år fik hun så sit første sygeplejerskejob på dialyseafdelingen på Kolding Sygehus som 58-årig. - Jeg er stolt over, at jeg kom godt gennem uddannelsen og hurtigt har fået job. Det viser, at alderen ikke er en hindring. At det også kan være en fordel. Jeg kan godt mærke, det er sværere at lære nyt, men jeg tror også, at jeg med min livserfaring kan bidrage med noget andet, siger hun.

Lene Matthiesen er blevet ansat på dialyseafdelingen på Kolding Sygehus. Her står hun ved et af afdelingens dialyseapparater. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Trodser tendensen På dén måde har hun trodset tendensen, for sygeplejefaget er presset og har længe været inde i en ond spiral. Med flere ældre, stiger behovet for sygeplejersker, men mange sygeplejersker forlader sygehusvæsenet i stor stil. Samtidig falder interessen for at uddanne sig til sygeplejerske. Det har både VIVE og Dansk Sygeplejeråd fortalt. Men Lene Matthiesen fulgte hjertet, selvom hun godt havde hørt historier om stress i faget.

Lene Matthiesen i et af øvelseslokalerne på sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Hun var alderspræsident og kunne være mor til flere medstuderende. Når de unge talte om weekendens eskapader, havde hun svært ved at tale med. Alligevel var aldersforskellen ikke et problem, siger hun. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Hun har tidligere arbejdet som laboratorietekniker og senest som biblioteksassistent. TV SYD talte med Lene Matthiesen i 2022, da hun gik på sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, og efter at TV SYD har fortalt flere historier om aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet, er det tid til at genbesøge hende.

Blå bog: Lene Matthiesen 58 år

Født i Odense og opvokset i Strib, hvor hun nu bor med sin mand og søn på 21 år.

Tidligere arbejdet som laboratorietekniker i Aarhus og som biblioteksassistent hos Middelfart Bibliotek

I fritiden vandrer og cykler hun og dyrker havsvømning. Derudover tager hun til koncerter, strikker og passer haven Fold ud

Hun blev færdig i juni 2024 og allerede i august startede hun i sit nye arbejde. - Jeg tror, at det er sundt at få nye synsvinkler. Jeg havde brug for at lære noget nyt, og det var fantastisk at studere. Så kan det godt være, at man har ti år tilbage, men det bliver ti spændende år, siger hun.

Fordele og ulemper Der har både været fordele og ulemper ved skiftet. - På nogle områder er alderen med mig, for jeg ser nok patienten på en anden måde. Jeg har noget livserfaring og ser patienten som et menneske, der har et liv uden for dialyseafdelingen og med respekt for den enkeltes livssituation, siger Lene Matthiesen. Det er hendes chef, oversygeplejerske på nyreafsnittet, Louise Selmer, helt enig i. - Lene har noget vigtigt med i rygsækken. Vi ser patienter tre gange om ugen, året rundt. Vi kommer tæt på dem, og der det kan være godt at stå stabilt i sig selv ved at have prøvet forskellige ting i livet. Men i virkeligheden er det underordnet, om man er 24 eller 54, er nyuddannet eller har masser af erfaring, siger Louise Selmer.

Louise Selmer er oversygeplejerske på nyreafdelingen, og det var hende, der ansatte Lene Matthiesen. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Ansættelsen af Lene Matthiesen har intet at gøre med, at det skulle være svært at skaffe sygeplejersker til nyreafsnittet - tværtimod, siger hun. Faktisk har Louise Selmer lige ansat en sygeplejerske, der ellers var gået på pension, til nogle timers ugentligt arbejde, fordi hun ikke kunne give slip på faget.

For mig handler om at have et afsnit med diversitet og rummelighed for hinandens forskellighed Louise Selmer, oversygeplejerske, nyreafsnittet, Kolding Sygehus

Lene Matthiesen siger selv, at ulempen ved alderen kommer til udtryk i de teknologiske aspekter af faget. Her er hun ikke lige så hurtig som hendes yngre kolleger. Men det er ikke et problem, siger Louise Selmer. - Sygeplejerskerne lærer jo forskelligt og med forskellig hastighed. Så kan det godt være, at det er på it-delen, Lene lærer langsommere. Men så lærer de unge måske noget andet langsommere, end Lene gør. For mig handler om at have et afsnit med diversitet og rummelighed for hinandens forskellighed, siger oversygeplejersken. At man er oppe i årene betyder heller ikke nødvendigvis, at man har en kortere periode i jobbet end de unge, selvom det er en udbredt myte, som en ekspert tidligere har sagt til TV SYD. - Om det er en ung, der søger videre efter fire år, eller det er en ældre sygeplejerske, der bliver, til hun skal pensioneres om fem eller otte år, det er jo i bund og grund det samme, siger Louise Selmer.