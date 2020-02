Drone skaber overblik hen over byens oversvømmelser

En drone fra beredskabet svæver tirsdag formiddag hen over Kolding By, der de seneste døgn har kæmpet med de store mængder regn og vandmasserne fra Kolding Å.

Trekant Brands drone begynder ude ved Plovfuren i Alpedalen og følger Kolding Å hen over byen til havnen.

- Det gør vi for at danne os et overblik over situationen lige nu. Samtidig kan vi måske også bruge optagelserne i forhold til eventuelle klimasikringer i fremtiden, fortæller Hans Egon Bendorff, beredsskabsinspektør i Trekant Brand, til TV SYD.

Vandstanden i Vejle Å er meget høj for tiden. Her ved slusen ved Omløbsåen. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD

Stadig kritisk

Vestre Ringgade går hen over Kolding Å og har været oversvømmet. Nu skulle begge spor under jernbanebroen ved Ålegården være tørre.

Dog er pumperne stadig i gang ved p-pladsen Ålegården samt ved Søndertorv. Og det vil de ifølge beredsskabsinspektøren være resten af tirsdagen.

- Vandstanden er sunket 20 cm siden mandag. Det er gode tegn, og selv ved højvande tirsdag skulle det ikke give problemer, siger Hans Egon Bendorff og tilføjer:

- Situationen er dog stadigvæk kritisk, men vi regner bestemt med at kunne holde på den på det niveau, vi har nu.

Læs også Vandstanden faldet - evakuerede beboerne kan vende hjem igen

Vejle på vippen

I Vejle truer vandet fra baglandet også stadigvæk. Vandstanden i Vejle Å er meget høj, og der er varslet mere regn de kommende dage.

- Der skal ikke så meget regn til, før det tipper igen. Vi holder meget øje med DMIs prognoser , og de lover byger i løbet af tirsdagen, otte millimeter onsdag og 10 millimeter torsdag, fortæller Laila Thomsen, byens højvandsvagt.

Sluserne mellem Vejle Å og Omløbsåen er stadig lukket, og kommunen pumper vand nordfra ud i Vejle Å for at forhindre yderligere oversvømmelser i byen.

- Der skal ikke så meget regn til, før det tipper igen. En tørvejrsdag som i dag hjælper dog meget på det, siger hun.