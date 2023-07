Dronning Margrethe besøgte Koldinghus på historisk dag

Om eftermiddagen og inden middagen besøgte Dronningen Koldinghus, hvor hun blev vist rundt af museumsdirektør for Kongernes Samling, Thomas C. Thulstrup. Her så hun blandt andet museets to aktuelle udstillinger ”Kongeskibet Dannebrog” og ”Flora Danica – Verdens Vildeste Stel”.

Dronningens besøg på Koldinghus kommer blot tre dage inden, hun indleder sin traditionelle sommerferie på Graasten Slot, hvor Hendes Majestæt ankommer på tirsdag.



Frem til den 30. juli kan slottets gæster opleve det fuldt opdækkede bord fra dronningens middag.