Dyrene og vores fælles historie lever i digerne

Lene Visbech Andersen fra Taps lidt uden for Christiansfeld opdagede i 2015, at et fredet dige i området var fjernet ulovligt.



Siden har hun kæmpet for at diget bliver genskabt. For hende har diger stor betydning.

- Jeg vil kæmpe for, at vi bevarer den natur, vi har, men der skal snart til at ske noget, siger Lene Visbech Andersen.

Ifølge Museumsdirektør Tenna R. Kristensen er digerne også med til at fortælle noget om vores fælles fortid.

- Digerne blev i gamle dage blandt andet skabt til, at landmændene kunne se, hvilken jord de ejede, fortæller Tenna R. Kristensen, museumsdirektør for Museum Sønderjylland.

Digerne har dermed en kulturhistorisk værdi, som udover at fortælle om tidligere tiders besiddelsesforhold også fortæller om datidens landsbystrukturer og dyrkningsformer.

I dag er digerne med til at give landskabet karakter, samtidig med at de er levested for mange planter og dyr.

