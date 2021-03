Dyrenes Beskyttelse om ulovlig import af hunde: - Straffen er for lille

- Det er en hæmsko, at straffen er så lille.

Sådan lyder det fra Peter Heneberg fra Dyrenes Beskyttelse, der mener, at folk der importerer hunde ulovligt har for nemt ved at fortsætte deres forretning, fordi de ofte får en bødestraf, der er til at betale.

Derfor så han gerne, at man hæver straffen for ulovlig import af hvalpe, når hvalpene lider overlast.



- Hvis man tjener 8.000 kroner pr. hvalp over 12 måneder, så er det ikke unormalt, at de tjener op til 250.000 kroner. Og så få et bødeforlæg på 27.000 kroner. Det er ikke proportionelt, mener han.

Lige nu kører en sag ved retten i Kolding, hvor tre mænd er tiltalt for ulovligt at importere minimum 115 hvalpe af racen Fransk Bulldog fra Polen til Danmark med henblik på at sælge til danske købere via sider som Den Blå Avis og GulogGratis. Men det er ikke et enkeltstående tilfælde.