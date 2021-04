Efter anholdelse i Kolding: 37-årig sigtes for vold og trusler samt våbenbesiddelse

Opdatering: Sydøstjyllands Politi meddeler i en pressemeddelelse, at det drejer sig om en 37-årige mand fra Middelfart, der er blevet sigtet for vold og trusler mod en 34-årig mand fra Horsens samt for besiddelse af et skarpladt våben.

I pressemeddelelsen forklares det, at politiet fik en anmeldelse tirsdag omkring klokken 17.00 om vold og trusler samt affyring af et skud på en adresse i Horsens. Gerningsmanden - den 37-årige fra Middelfart - blev et par timer efter anholdt på Barsøvænget i Kolding.



Det oplyses, at de to mænd kender hinanden. Den sigtede vil senere onsdag blive fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Horsens.



Anholdelse tirsdag aften

Sydøstjyllands Politi anholdt tirsdag aften en person ved en aktion i Kolding.



Det skete på Barsøvænget, men hvad der gik forud for politiaktionen, er politiet tavse omkring.

- Jeg kan bekræfte, at vi har haft en aktion, hvor vi har anholdt en gerningsmand. Derudover kan jeg af hensyn til efterforskningen ikke sige noget, fortalte politiets vagtchef Mads Flansmose tirsdag aften.

Onsdag morgen holder politiet fortsat kortene tæt på kroppen.

Vagtchefen ville ikke fortælle tirsdag aften, om den formodede gerningsmand er en mand eller en kvinde, eller hvad vedkommende er sigtet for.

På Ekstra Bladets hjemmeside kan man på en videooptagelse se et større politiopbud og en mand iført en hvid såkaldt DNA-dragt blive sat ind i en af politiets biler.

Politiet ifører personer en DNA-dragt, hvis det ønsker at sikre tekniske beviser på tøjet.