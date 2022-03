Efter brand er telefonerne stadig nede og tusindvis uden internet

Artiklen opdateres løbende med nye informationer .

Mandag er der fortsat problemer med både telefon og internetforbindelserne i Kolding efter en brand søndag formiddag hos TDC i Klostergade skabte store udfordringer.

Klokken 05.40 mandag har TDC NET udsendt en opdatering efter nattens arbejde, hvor det fremgår, at netværket er delvist genoprettet.

- Teknikere og specialister fra TDC NET har igennem søndag og natten til mandag arbejdet på højtryk på at vurdere omfanget af skaderne og udbedre dem hurtigst muligt, efter det var muligt at få adgang til bygningen sent søndag eftermiddag. Kritiske services blev derfor genetableret i løbet af søndagen, mens det lokale mobilnet og fibernet fra TDC NET blev delvist genetableret natten til mandag, står der i opdateringen.

Mandag arbejdes der fortsat på at få driften tilbage til normalen, da der stadig er problemer på flere adresser i og omkring Kolding.

- Grundet omfanget af skaderne på centralen er fastnettelefoni dog endnu ikke genetableret i området. Derudover kan cirka 1000 adresser (herunder visse erhvervskunder) på TDC NET’s fibernet i/omkring Kolding fortsat have problemer med forbindelsen, fremgår det af opdateringen.

Der er endnu ikke nogen tidshorisont på, hvornår forbindelserne kan være genetableret.

Brand er slukket

Branden blev slukket søndag aften. Der har tidligere været en del røgudvikling, der betød, at politiet opfordrede borgere til at holde sig inden døre og lukke vinduer samt døre.