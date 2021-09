Efter covid-19: Svømmeklub mangler omkring 100 medlemmer

De 500 foreninger - herunder Kolding Svømmeklub - får nu tilbud om at modtage en-til-en hjælp fra DGI. I uge 36 og 37 ringer konsulenter fra DGI rundt til foreningerne og tilbyder rådgivning, sparring og konkrete forslag om workshops, instruktørkurser eller andre tiltag, der kan genstarte fællesskabet. Foreninger kan også selv kan byde ind med, hvad de konkret ønsker hjælp til.

Svært at finde frivillige

Corona har også gjort det har været vanskeligt for idrætsforeninger at rekruttere frivillige, og derfor har en række foreninger udfordringer med at finde instruktører, trænere og ledere. Det fortæller Henrik Hansen, der er idrætskonsulent i DGI svømning og en del af DGI's corona-taskforce.



- Løbende tilbagemeldinger fra idrætsforeningerne tegner et billede af, at der er mangel på drift, instruktører, trænere og frivillige, og at det gælder på tværs af idrætter, siger Henrik Hansen.