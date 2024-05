Efter sin lillebrors død taler hun mere om ham end nogensinde før

Det gik op for Sissel, da de læste de mange historier om Emil, hvor god han var ved andre. Noget, hun egentlig godt vidste, men de håndskrevne sedler blev beviset på det.

-Jeg havde tænkt, at han bare var velvillig og opmærksom på mig, fordi jeg var hans søster. Men jeg læste, at han for eksempel hjalp folk med at få et job, eller inviterede nogen ud for at kigge på stjerner en nat, hvis han vidste, at det havde de brug for. Han var der virkelig for andre, fortæller Sissel.

Der kom over 300 mennesker til Emils mindehøjtidelighed.

-Jeg ville ønske, at det havde været en fest for Emil, hvor han havde været der, så han kunne se, hvor mange mennesker, der elskede ham. Det føles så bittert, det der med at se, hvor mange mennesker han har været vigtig for og betydet noget for. Og det er nu, de mødes. Og viser ham det. Og nu kan han ikke se det, siger Sissel.

Sorgen er forandret

Det er i dag over to år siden, Peder Emil Bundgård Andersen gik bort. Sorgen er i dag ikke blevet mindre, men den har forandret sig.

- Den bliver ikke mindre eller mindre smertefuld. Det er stadigvæk det samme, men jeg er bare trænet i det, fortæller Sissel.

For Sissel har sorgen været svær at beskrive, faktisk har ord slet ikke været nok.

- Der er tusind ting på samme tid, det er derfor, det er så svært at forklare. Jeg føler aldrig, at jeg forklarer nogen, hvordan det opleves (at miste sin bror red.), for jeg sidder altid tilbage med følelsen af, at det, jeg forklarer, ikke rækker, fortæller Sissel.