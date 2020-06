Efter spørgsmål og kritik: Miljøminister lover at se nærmere på slam-sag

Det har udløst store protester, at Kolding Kommune vil dumpe i alt 360.000 kubikmeter slam og havbund i Lillebælt ud for Trelde Næs ved Fredericia. Det sker i forbindelse med, at kommunen anlægger en ny stor lystbådehavn, Marina City.

Blandt kritikerne er det lokale folketingsmedlem for SF, Karina Lorentzen, som har spurgt miljøminister Lea Wermelin (Soc.dem.), om slamklapning ikke bør stoppes i Lillebælt af hensyn til havmiljøet.

Miljøministeren har den 26. juni svaret Karina Lorentzen, at man har brug for den form for deponering af havbund, men at det skal sikres, at det sker på en måde, som er natur- og miljømæssigt forsvarligt.

I svaret til Karina Lorentzen fremgår det også, at Miljøministeriet nu vil få lavet en redegørelse om klapning af havbundslam:

- Det er vigtigt for mig, at vi passer godt på vores havmiljø. For at imødekomme den store interesse, der pt. er for klapområdet, har jeg bedt ministeriet udarbejde en sammenhængende beskrivelse af, hvordan klapområdet administreres i dag. Beskrivelsen vil blive oversendt til Folketinget forventeligt i august, skriver miljøministeren i svaret.

Karina Lorentzen ser det som en lille åbning for at se på området:

- Jeg ser det som en form for imødekommelse af bekymringen for klapningen i Lillebælt, siger hun.

Hun mener dog ikke, at en redegørelse er nok.

- Der skal mere til. Der står jo mellem linjerne, at man bruger klapning, fordi det er en billig måde at komme af med slammet. Og det er jo en politisk holdning, om man vil fortsætte med det. Det synes jeg ikke, og det vil jeg fortsat presse ministeren på, siger hun.

Der skal mere til end en redegørelse

Også Fredericia Byråd er stærkt utilfredse med Koldings planer om at dumpe så meget havbund ved Trelde Næs. Det har udløst en skarp protest fra et samlet byråd i Fredericia.

Derudover har byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Inger Nielsen, også fået partiets miljøordfører, René Christensen, til at bede miljøministeren om at forholde sig til det pricipielle i problematikken og ikke mindst at få stoppet slamklapning på havbunden.

- Lea Wermelin må tone rent flag. Vil hun stoppe for klapning, og vil hun for alvor gøre noget ved situationen i Lillebælt? Hun må komme med nogle klarere svar, end hun gjorde, da SF og De Radikale spurgte i denne uge, siger byrådsmedlem Inger Nielsen til Jydske Vestkysten.

Miljøministeren har endnu ikke svaret på de spørgsmål, som René Christensen har stillet.