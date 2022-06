Efter styrt: Kolding-rytters Tour de France-chancer er forringede

Quick-Step-rytteren Kasper Asgreen styrtede på 3. etape af Schweiz Rundt og var nødt til at udgå af løbet.



Det tegner ikke så opløftende før DM og derefter Tour de France, medgiver hans sportsdirektør Brian Holm.

- Med hensyn til Touren i Danmark – den gule trøje, enkeltstart og så videre – må vi sige, at chancerne nok er lidt forringede. Det har ikke været godt for ret meget, det her, siger Brian Holm til TV 2.