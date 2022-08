Efter svære år: Koldings gader bliver fyldt med dragqueens, regnbueflag og fest

- Det er enormt vigtigt med en lokal pride. Især hvis du sidder ude i Vester Nebel eller Vonsild, hvor der ikke er noget miljø for det. Nogen kan måske finde noget på nettet, men når du mangler andre at spejle dig i, så er det bare enormt vigtigt for både de unge og ældre i miljøet, at have noget lige i baghaven, siger Benjamin Madsen.

Forventer 250 til 500

Sidste år deltog mellem 100 og 200 i Kolding Pride. I år forventer arrangørerne, at mellem 250 og 500 vil tage del i festlighederne, uden at de dog helt præcist kan være sikre på antallet.

- Det kan både blive meget højere og meget lavere. Hvis solen skinner og alle tager deres tanter med, så kan vi blive flere, lyder det fra næstforpersonen, der ikke lægger skjul på, at dette års arrangement virkelig har været tiltrængt ovenpå de seneste år.



- Det bliver dejligt, at folk kan komme ud af deres små huller og sige: "her er jeg, og jeg har ret til at være her".