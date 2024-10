Efter tragisk ulykke og kritik lægger kommune plan for kommunikation

- Vi havde den udfordring, at familien til manden ikke ønskede, at det blev meldt ud, hvad der var sket, fortæller borgmester Knus Erik Langhoff (K) til TV SYD.

Vores udmeldinger hviler på et fundament af empati og information om, hvad vi gør for at forhindre tilsvarende episoder fremover.

Kolding Kommune udtaler sig på baggrund af fakta (det vi ved på det pågældende tidspunkt). Generelt er det en dårlig strategi at vente med at informere, indtil den kritiske sag er fuldt belyst. Information spredes lynhurtigt, bl.a. via sociale medier, og i mangel på udmelding fra os gødes jorden for rygtedannelser og spekulationer. Proces- information er bedre end ingen kommunikation.

Kommunikation tænkes bredt og handler ikke bare – og ikke altid - om pressemeddelelser og anden massekommunikation til den brede offentlighed. Det er vigtigt hurtigt at danne sig et overblik over berørte målgrupper og vigtige interessenter og sørg for, at de informeres i den rigtige rækkefølge.

Kolding Kommune ønsker at håndtere krisesager med åbenhed og transparens – selvfølgelig med den fornødne respekt for berørte enkeltpersoner og persondataregler. Som offentlig myndighed må vi som oftest ikke udtale os om personsager.

Men nu har kommunen ændret holdning. På et møde i Økonomi- og Strategiudvalget er det besluttet, at man ønsker at informere offentligheden langt tidligere i krisesager. Det affødte nemlig stor kritik fra omverdenen, at kommunen ikke ville oplyse om sagen.

- Vi oplevede, at der var frustration hos omverdenen, over at de ikke kunne få noget at vide, selvom rygterne gik. Og selvom vi selvfølgelig ønsker at tage hensyn til mennesker, der rammes af tragiske ulykker, så ønsker vi at være åbne og meget mere transparente, og melde ud, så snart vi kan, siger borgmesteren.