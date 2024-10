Efterskolen er et godt sted at få elever til at reflektere over deres mobilvaner

Efter 11 dage uden Snapchat og TikTok, er eleverne på Koldingegnens Idrætsefterskole glade for at få deres smartphones tilbage. Oplevelsen kan dog være et vigtigt bidrag til elevernes digitale dannelse, siger ekspert.

I 11 dage har der været slukket for notifikationer, snaps og reels på Koldingegnens Idrætsefterskole. I stedet har eleverne haft en simpel klaptelefon til rådighed, som udelukkende kunne bruges til opkald og SMS’er.

Det er vigtigt, at de unge lærer at skelne mellem det sociale og underholdning på mobilen Jonas Ravn, seniorkonsulent ved Center for Digital Pædagogik

Et obligatorisk projekt i kategorien digital dannelse, der skal lære de unge at blive mere bevidste smartphonebrugere. Og øjenåbnere har flere af eleverne fået under forsøget. - Jeg er helt klart blevet mere bevidst om, hvor afhængig jeg er af min telefon, siger efterskoleelev Ida Simonsen, der også fortæller, at hun har halveret sit skærmforbrug efter 11 dage med klaptelefonen. Mærke efter Netop den kollektive erfaring, som de unge får gennem forsøget, kan fungere som et godt afsæt, når man vil lære unge at blive mere bevidste brugere af mobilen, fortæller Jonas Ravn, der er seniorkonsulent med speciale i unges digitale trivsel ved Center for Digital Pædagogik. - Der er mange elever, der vil sige, at de bruger deres telefon mere, end de egentlig har lyst til. Langt de fleste vil rejse sig, når man laver den leg. Der er efterskolen et godt kollektivt sted at lave de her ting, hvor man selv får mærket efter, hvad mobilen gør ved en. Det er hårdt at skulle lægge bånd på sig selv, men det skal ligesom være udgangspunktet, siger han.

Og 11 dage uden Snapchat og Tiktok har givet eleverne på Koldingegnens Idrætsefterskole god tid til at mærke efter, hvor meget smartphonen egentlig fylder i deres liv. - Jeg synes, at jeg er blevet mere opmærksom på, hvor meget unødvendig tid jeg bruger på telefonen, siger efterskoleelev Laurits Sørensen for eksempel. Lære at skelne Den refleksion kan være en vigtig læring, som man sagtens kan arbejde videre med, mens de unge er på efterskolen, siger seniorkonsulent Jonas Ravn fra Center for Digital Pædagogik. - Det der er et paradoks, er, at vi bruger telefonen til utroligt mange virksomme og sociale ting, som er gode. Men det er vigtigt, at de unge lærer at skelne mellem eksempelvis det sociale og underholdning på mobilen og måske prioriterer det sociale. De fleste mennesker kan se det negative i fastholdelse og det her med, at vi sidder og døds-scroller på TikTok. Det tror jeg egentlig også, at mange børn og unge kan, selvom de synes, at det er god underholdning, siger Jonas Ravn.

Jonas Ravn er seniorkonsulent med speciale i unges digitale trivsel ved Center for Digital Pædagogik Foto: Center for Digital Pædagogik

Brug for lovgivning Den opgave kan en efterskoleforstander, forældre eller de unge selv dog ikke løfte alene.