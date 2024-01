Det fortæller hendes mand Jørgen Holm Christensen, der udtaler sig på sin kones vegne.

- Politiet vil ikke give os lov til at fjerne resterne, men vi håber at få lov på mandag, så vi kan komme i gang igen. Lin er selvfølgelig ked af det og har grædt, men hun er stærk og overhovedet ikke bange for at gå i gang igen, fortæller han.