Ekspert om rangering af 1.g-piger: - Deling er lige så krænkende som selve listen

Hun fortæller desuden, at når listen bliver delt vidt og bredt, så øger det chancen for, at pigerne kommer i selskab med nogen, der har set listen, og det kan opleves som at blive krænket på ny.

- I værste tilfælde kan krænkelser som den her fører til selvisolation. Pigerne kan simpelthen miste lysten til både at gå ud blandt andre, men også være til stede på sociale medier i frygt for at møde andre, der måske har set listen, siger Carina Ringive.

Digital dannelse er vejen frem

Det er umuligt at sige, hvad de fem drenges intention har været med at lave listen. Dog er det Carina Ringives erfaring, at de fleste unge ikke har til formål at krænke andre i denne type sager.

- Det er naturligt at være seksuelle og tænke over, hvem der er attraktive, men det her går langt udover det. Det er et teenageværelse, der bliver udvidet til nettet, og her tænker man slet ikke over, at det faktisk kan skade de her piger, siger hun.

Når der skal sættes ind over for krænkelser som denne, så er det ifølge hende vigtigt, at både skole og forældre hjælper de unge med at forstå, hvordan man skal gebærde sig på nettet.