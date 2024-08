Eksplosion i antal nye studerende i sydjysk studieby trods færre unge

- Alle har betalt, men om vi ender på 539 nye studerende på de engelsksprogede uddannelser, ved vi først ved studiestart. De fleste skal have visum, og vi ved af erfaring, at der vil være enkelte, der ikke kan få et, fortæller Britt Johnsen.

I foråret 2023 blev et flertal i Folketinget enige om at give tilladelse til at universiteterne kunne oprette 1100 nye engelsksprogede uddannelsespladser årligt i årene 2024-2028. Fra 2029 stiger tallet til 2500 årligt.

- Der er sket flere ting de sidste par år: faldende ungdomsårgange, den meget lave arbejdsløshed og den høje efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft betyder, at man simpelthen kan se, at det ikke er muligt for os at klare os udelukkende med de danske ungdomsårgange. Så for at imødekomme den efterspørgsel, der er fra erhvervslivet, så man har været nødt til at lukke mere op for internationale studerende igen, siger leder af Campus Kolding, Mikael Sorknæs.

Trygt sted at sende sine døtre til

De studerende på IBA kommer primært fra Nepal, Indien og Bangladesh, og det er især erhvervsøkonomi og virksomhedsledelsesfag, de studerer.

- Det er de rige – faktisk typisk dem, der har en rig mor, der sender deres børn op til os. Især for kvindernes vedkommende er Danmark jo et utroligt trygt land, siger Britt Johnsen.

- Hvis man skal læse i en anden by end den, man kommer fra i Indien, skal man have nogle fætre til at komme og hente en, fordi det er for farligt at gå hjem selv, og sådan er det er jo ikke i Kolding. Så Kolding er et fantastisk sikkert sted for dem at sende deres døtre til, fortæller hun.