Elbiler er ved at blive det nye sort – eller rettere grøn

På rastepladsen Skærup Øst ved Vejle er interessen for elbiler nem at spore. Selvom det ikke er strøm, der bliver tanket, er lysten ikke fjern.

- Jeg kunne godt overveje en elbil eller hybridbil. Der er kommet bedre ladestandere, og bilerne kører længere, siger Søren Winther.

Tanken om en elbil vækker ikke skræk og rædsel hos danske bilister i dag. Flere har øget interessen for de miljøvenlige køretøjer og udelukker ikke muligheden for, at de en dag selv anskaffer sig en elbil.

I den seneste måned har vi oplevet en voldsom efterspørgsel på elbiler fra almindelige mennesker. Simon Gosvig, medindehaver af GT Biler A/S, Kolding

Det kan også mærkes hos GT Biler i Kolding.

- I den seneste måned har vi oplevet en voldsom efterspørgsel på elbiler fra almindelige mennesker, siger Simon Gosvig, medindehaver af GT Biler A/S i Kolding.

Dog kunne formand for bilkommissionen, Anders Eldrup, i dag fortælle, at der blandt andet i Syd- og Sønderjylland ikke er mange elbiler.

Det skal der gerne laves om på, og det har bilkommissionen arbejdet i halvandet år på. Herfra er det op til politikerne.