Elever fik besked 30 minutter før dimission: Udskudt efter fund af deltavariant

Han glæder sig dog over, at det lykkedes at gennemføre dimissionerne, og sommerferien giver plads til at få et overblik over den nye, smitsomme variant.

- Det dejlige er jo, at der er en ferie. Det giver lige et pusterum på en fire-fem uger til at finde ud af, hvad der er op og ned på den her deltavariant.

Varianten gør, at Styrelsen for Patientsikkerhed går et skridt videre i smitteopsporingen. Ifølge styrelsen skal nærkontakter til dem, der er nærkontakter til en smittet også isoleres.

Tømmermænd og test

For Jacob Wiborg Olsen har de seneste dage derfor stået på en masse coronatest, men der har også været plads til at fejre de rød-hvide studenterhuer.

- Vi har været afsted i to dage med vognen, og den har i hvert fald fået max gas. Det er også derfor, vi er lidt trætte i dag, siger han.