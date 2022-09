Elever: Ranglister har for længe været del af gymnasiekultur

- Gymnasiet er et fantastisk sted, men det er også et sted, hvor alt er nyt, og hvor man prøver at passe ind. Og så kan sådan nogle situationer opstå, fordi det er svært at sige fra, eller fordi man tror, at en bestemt adfærd er acceptabel, siger hun.

- Der bør laves samværspolitiker

På Munkensdam Gymnasium i Kolding blev fem drenge i sidste uge hjemsendt for at have rangeret skolens kvindelige 1.g-elever. De har efterfølgende undskyldt til pigerne.

I DGS glæder man sig over, at der nu kommer fokus på adfærden. Men det betyder også, at mange uddannelsesinstitutioner står uden rigtig at vide, hvordan de skal ændre kulturen.

Fra forkvinde Madeleine Steenberg Williams lyder en klar opfordring til at udarbejde samværspolitikker med eleverne.