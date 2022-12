Elever samler hundredvis af gaver til trængte børn

Ifølge skolen deltog 100 elever i indsamlingsprojektet. Det blev til i alt 150 julegaver, da skolen fredag holdt morgensamling med besøg fra Røde Kors.



- Det er dejligt, at gaverne kommer fra børnene selv, så de kan få værdi for andre. På den måde fik børnene selv ejerskab over projektet, og det har været en fornøjelse for dem at deltage, siger Anne-Mette Bregendahl Kristensen, der er lærer på skolen.