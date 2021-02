Elever sendes på tidlig vinterferie efter smitteudbrud

Der er dømt tidlig vinterferie for elever og lærere på Munkevængets Skole i Kolding. Torsdag besluttede man at lukke skolen helt indtil efter vinterferien, der begynder i dag.



Først blev over 90 elever og 35 medarbejdere sendt hjem fra skolen som nære kontakter på grund af et smitteudbrud, hvor minimum to af de smittede var med den britiske mutation B117.

Det er kun få dage siden, at de yngste elever i 0.-4. klasse vendte tilbage til Munkevængets Skole i Kolding. Men ifølge skoleleder Stine Kirk Jensen har smitteudbruddet ikke noget med dem at gøre. Udbruddet er relateret de ældre elever, der af forskellige årsager er fritaget for restriktionerne om hjemmeskole og derfor gerne må møde op fysisk på skolen.