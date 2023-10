Her forventes han blandt andet at skulle stå på mål for den varslede CO2-afgift på landbruget.



Om afgiften kommer til at ramme forbrugerne eller landmændene forventes at blive et af de store spørgsmål i aften. Regeringen har flere gange har nægtet at svare på netop det spørgsmål, før en ekspertgruppe er kommet med deres konklusioner.

TV 2 er til stede, når Jakob Ellemann taler i Kolding.