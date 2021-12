En femårig dreng og en 62-årig kvinde er to ud af fem personer, som blev dræbt her i landsdelen i 2021

Bedre behandling af ofre

En af forklaringerne på faldet kan være bedre behandling af ofrene.

- At vi er blevet bedre til at behandle hårdt tilskadekomne, kan ikke alene forklare årets lave drabstal, men det kan forklare faldet over tid.

- Man er blevet mere opmærksom på at få folk ind på sygehuset, når de er skudt eller stukket ned, så man ikke behandler dem ude på gerningsstedet.