Én mand tiltalt for at indsmugle 20,5 tons ulovlige stoffer

20,5 tons.

Det er mængden af doping, lægemidler og narkotika, som en 40-årig mand er tiltalt for at have indsmuglet til Danmark og andre europæiske lande fra blandt andet Indien.

Torsdag den 16. maj begynder retssagen mod ham og fire andre mænd, der er en af Danmarkshistoriens største dopingsager.

Sagens omfang har gjort indtryk på Sønke Iwersen, vicepolitiinspektør i efterforskning ved Udlændingekontrolafdeling Vest i Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Man bliver lidt imponeret over, at der er nogen, der har kunnet organisere sig frem til og også vovet at importere det til Danmark i så store mængder, siger han.

Den 40-årige mand er tiltalt for at have været i besiddelse af mere end 6,8 millioner dopingmidler, og de øvrige fire mænd er tiltalt for at have hjulpet ham med den omfattende handel af de ulovlige midler.