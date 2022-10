En overraskende sejr og et tabt comeback i den Syd- og Sønderjyske håndboldverden

Hjemme i Danmark fik KIF dog mod manges forventning en flyvende start på denne sæson i HTH Herreligaen, og den fortsatte søndag med en sejr på 29-23 over Skjern.

Det placerer KIF Kolding i toppen af rækken på tredjepladsen a point med mestrene fra GOG på andenpladsen og kun et enkelt point efter titelfavoritterne Aalborg Håndbold på duksepladsen.

Skjern er med otte point på femtepladsen fire point efter KIF Kolding.

Tab og vind

De to kvindehold fulgtes ad helt til slut, hvor Rapid viste de bedste nerver mod Team Esbjerg.

Med under et minut igen scorede rumænerne, og da Kaja Kamp i modsatte ende blev dømt for overtrådt lige efter, faldt afgørelsen til rumænsk fordel.

KIF stak kniven ind med fire mål på stribe, og forskellen på fem mål var Skjern aldrig i nærheden af at neutralisere.