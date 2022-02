Endnu en kommune i opråb over personalemangel

Selvom der ikke er restriktioner forbundet med corona, anbefales det af Sundhedsstyrelsen at gå i isolation i fire døgn ved en positiv test.

Det mærker de i Kolding Kommune, hvor sygemeldingerne er høje og vikarbureauer ikke kan levere hjælpen. Indtil videre har kommunen kunne klare presset, men det går ikke meget længere, lyder det.

- Om morgenen kan vi stå med sygemeldinger på halvdelen af vores medarbejdere, vi kan næsten ikke få dækket vagtplanerne længere, så derfor går vi nu ud med den her lidt specielle appel, lyder det enstemmigt fra Gitte Meyer og Tina Andersen.



Kommunen forsøger at sende breve ud til tidligere ansatte for at søge hjælp til at håndtere opgaverne.