Endnu en skole i Kolding ramt af stort smitteudbrud

- Det går rasende hurtigt lige nu, så om vi åbner skolen efter ferien, kommer til at afhænge af torsdagens smittetal, siger Michael Petterson.



Tre skoler og en vuggestue ramt

Der er lige nu også et større smitteudbrud på Munkevænget Skole, hvor 30 elever og medarbejdere er ramt af corona. Her viser testene, at en del er smittet med den engelske variant, cluster B117:

- En sekventering af testene viser, at en del er syge med den engelske variant, og faktisk føler en stor del af de ramte sig sløje af virusset, siger Michael Petterson.

Endnu er der ingen meldinger, om det er den engelske variant, som også har ramt Brændkjærskolen.

Flere udbrud

Også på Bramdrup Skole har der været smitteudbrud, men ifølge skoledirektøren skulle der ikke længere være smitteudbrud der.

I sidste uge blev de 12 ansatte og 30 børn i vuggestuen på Agtrupvej desuden sendt hjem, efter ni medarbejdere og ni børn viste sig at være blevet smittet med covid-19.