Endriks gartneri er biodynamisk: - Jeg prøver egentlig at dyrke liv

Det handler om at skabe liv

Endrik Maat er vant til at vise rundt på gartneriet. Der kommer nemlig ofte skoleklasser eller landbrugsforeninger ud for at se gartneriet. Han fortæller med stor entusiasme om hver række i drivhuset, hvor der står både rucola og vinterportulak.

- Det er tilfredsstillende at dyrke noget, man kan stå 100 procent indenfor, siger Endrik.