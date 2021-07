Engelsk pubejer er splittet: - Jeg holder med Danmark, lige indtil de skal møde England

- Jeg går ikke rundt og jubler højlydt, hvis England vinder, for jeg synes, Danmark også har gjort det fremragende. Så hvis Danmark vinder, vil jeg også bifalde det i den grad. Det er jo det gode ved at have et moder- og fædreland.

Holder også med Danmark

I en bar fyldt med behagelige stole, har Torben konsekvent sat sig imellem to, og det er ikke så ringe endda, hvis man spørger Torben.

- Jeg glæder mig til finalen, for uanset hvad så vil ét af mine to hold være der, det er i sig selv en kæmpe præstation. Jeg går ikke ned med flaget og græder hele natten, for jeg holder også med Danmark.